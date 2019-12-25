В Вырице по горячим следам задержали домушника с награбленным на 85 тысяч рублей

Мужчина залез в чужую квартиру, разбив балконную дверь.

Днем в воскресенье, 15 ноября, в полицию Гатчинского района Ленобласти обратилась 29-летняя женщина. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, неизвестный ограбил ее квартиру по Коммунальному проспекту в поселке Вырица.

Злоумышленник пробрался в жилище, разбив стекло балконной двери, из квартиры вор вынес два планшета, два мобильных телефона, 75 тысяч рублей и обувь. Общий ущерб составил свыше 85 тысяч рублей. Пока в полиции возбудили уголовное дело о краже, опергруппа по горячим следам задержала на том же проспекте подозреваемого домушника. Им оказался 31-летний мужчина, похищенные вещи изъяли.

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Фото: Piter.TV