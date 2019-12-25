У техника-инкассатора из Выборга угнали автомобиль с сейфом и 1,6 млн рублей

Полиция ищет угонщика.

Утром 12 ноября в полицию по Выборгскому району Ленобласти обратился 32-летний техник-инкассатор. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, накануне у мужчины угнали автомобиль.

"Додж Стратус" был припаркован у дома №5 по Спортивной улице в Выборге, в машине находился металлический сейф с 1,6 млн рублей внутри. Отмечается, что деньги принадлежали фирме, в которой работает пострадавший мужчина. С 23 октября по 10 ноября мужчина инкассировал из терминалов по приему платежей от физлиц в Выборге.

В тот же день полиция нашла угнанный автомобиль на 2-й Южной улице, теперь стражи порядка разыскивают похитителя машины. Возбуждены уголовные дела о неправомерном завладении автомобилем и краже.

Тем временем, вор в медицинской маске обокрал две квартиры в доме на адмирала Трибуца.

Фото: pixabay