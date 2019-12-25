Вор в медицинской маске обокрал две квартиры в доме на адмирала Трибуца

Преступника разыскивают.

Вечером 10 ноября в полицию обратились сразу две жительницы одного дома на улице Адмирала Трибуца. Как стало известно Piter.TV, у обеих петербурженок обокрали квартиры.

Первой полицейским пожаловалась 31-летняя неработающая женщина, в ее квартиру-студию на втором этаже проникли, повредив личинку замка входной двери. Из жилища исчезли деньги и ювелирные украшения на сумму свыше 135 тысяч рублей. Видеонаблюдение позволило установить приметы домушника: им оказался мужчина 25-30 лет на вид в темной одежде и с медицинской маске на лице.

Чуть позже к правоохранителям поступило заявление от 31-летней комплектовщицы петербургского завода, живущей в том же доме на восьмом этаже. Женщина лишилась ювелирных изделий после несанкционированного визита неизвестного злоумышленника, ущерб составил 15 тысяч рублей. Камеры показали того же домушника, что обокрал квартиру ниже.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела, вора разыскивают.

Ранее мы писали, что петербуржец подал в суд на любовника жены из-за распада семьи.

Фото: pixabay