Петербуржец подал в суд на любовника жены из-за распада семьи

Мужчина подал иск на 150 тысяч рублей.

Неожиданная история произошла в Петербурге: мужчина подал в суд на любовника жены, мужчина хотел денежную компенсацию за разрушение семьи, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Петербуржец пояснил, что состоит в зарегистрированном браке с женой. Из-за того, что супруга проводит много времени с ответчиком (у которого тоже есть семья), несоверешеннолетний ребенок и сам муж стали получать внимания гораздо меньше. Потому как сложившаяся ситуация причиняет истцу нравственные страдания, может повлиять на его репутацию, плохо сказывается на производительности, он требует от ответчика 150 тысяч рублей за компенсацию морального вреда.

Ответчик и жена истца "требования не признали, указали, что личные неимущественные права истца не нарушены, поведение ответчика не является противоправным, жена истца является личностью" и может поступать так, как считает нужным.

Суд установил, что исходя из норм права, любовник является ненадлежащим ответчиком, поскольку в распаде семьи, утрате взаимоуважения и любви виноваты только супруги, которые являются отдельными личностями, имеют равные права и сами решают, как себя вести. В исковых требований суд отказал.

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Фото: Piter.TV