В Красногвардейском районе задержали молодого поджигателя Mercedes

Также злоумышленник повредил припаркованный рядом BMW.

Сотрудники прокуратуры Красногвардейского района утвердили обвинительное заключение по делу о поджоге автомобиля Mercedes. В качестве обвиняемого выступает 22-х летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По данным следствия, преступление произошло 19 февраля текущего года на парковке у гостиницы "Ладога" по адресу: проспект Шаумяна, дом 26. Ущерб владельцу машины составил более 500 тысяч рублей.

Также пострадал владелец BMW, автомобиль которого был припаркован неподалеку. Его потери составили 1,2 миллиона рублей.

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Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга