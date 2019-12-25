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В Красногвардейском районе задержали молодого поджигателя Mercedes
Сегодня, 20:19
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lizapoluda

В Красногвардейском районе задержали молодого поджигателя Mercedes

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Также злоумышленник повредил припаркованный рядом BMW.

Сотрудники прокуратуры Красногвардейского района утвердили обвинительное заключение по делу о поджоге автомобиля Mercedes. В  качестве обвиняемого выступает 22-х летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

 По данным следствия, преступление произошло 19 февраля текущего года на парковке у гостиницы "Ладога" по адресу: проспект Шаумяна, дом 26. Ущерб владельцу машины составил более 500 тысяч рублей.

Также пострадал владелец BMW, автомобиль которого был припаркован неподалеку. Его потери составили 1,2 миллиона рублей.

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Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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