В Красногвардейском районе власти Петербурга выкупят в собственность нежилые помещения

Общая площадь зданий составляет 6109 квадратных метров.

В Красногвардейском районе город выкупит несколько объектов социальной инфраструктуры в собственность. Об этом сообщает пресс-служба Смольного в понедельник, 3 января.

Губернатор Петербурга подписал соответствующее постановление. Сообщается, что 11 объектов социальной инфраструктуры разместятся в нежилых помещениях на Бокситогорской, Лагоды и Пейзажной улице, а также Пискарёвском и Северном проспектах.

В указанных помещениях планируется разместить учреждения здравоохранения, культуры, молодёжной политики и социального обслуживания населения. Общая площадь зданий составляет 6109 квадратных метров.

Ранее в Петербурге в госсобственность выкупили четырехполосную дорогу в Парголово. Речь идет об участке Толубеевского проезда от улицы Шишкина до улицы Заречной.

Фото: pexels