В Петербурге в госсобственность выкупили четырехполосную дорогу в Парголово

Речь идет об участке Толубеевского проезда от улицы Шишкина до улицы Заречной.

В четверг, 23 декабря, в пресс-службе Смольного сообщили, что в государственную собственность выкупили четырехполосную автомобильную дорогу в Парголово, а именно участок Толубеевского проезда от улицы Шишкина до улицы Заречной. Дорога относится к ЖК "Северная Долина". Так, удет обеспечен проезд местных жителей к корпусам 21 и частично 20 кварталов со стороны Заречной улицы, а также к проспекту Энгельса.

Также было выкуплено здание на Кузнецовской улице, в котором появится детсад, совмещенный со школой на 285 мест. Отмечается, что уже завершен ремонт, внутри появилось необходимое оборудование. Покупка здания решит проблему в ЖК "Статус у Парка Победы" с устройством детей.

Кроме того, в Шушарах в нежилых помещениях на территории Ленсоветский появится педиатрическое отделение детской городской поликлиники № 49 Пушкинского района и отделение Стоматологической поликлиники № 19 Пушкинского района. Здание на Пулковском шоссе, 71к6, строение 1, определят под школу.

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