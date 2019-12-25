В Красногвардейском районе Петербурга включили отопление

Пожилые люди не могут находиться дома из-за этого.

Жилой дом на Громова превратился в "душегубку". Все дело в том, что в доме при жаре +28 градусов включили отопление. Как рассказала "Фонтанке" одна жительница, это провоцирует тепловой шок у пожилых людей.

По словам женщины, ее пожилая мать находится на реабилитации дома после перенесенного коронавируса. Из-за такой тяжелой обстановки она задыхается.

В ЖКС №1 Красногвардейского района сообщили о промывке систем теплоснабжения, процедуры завершатся до 16:00. По словам обратившейся женщины, их об этом никто не предупредил заранее.

Ранее стало известно, что в Петербурге могут изменить норматив по отключению отопления в жилых домах.

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