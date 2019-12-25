В Петербурге могут изменить норматив по отключению отопления в жилых домах

В холодное время года квартиры в городе отапливаются неравномерно: у одних слишком жарко, другие замерзают.

На заседании Законодательного собрания во вторник обсудили отопление в жилых домах. Депутат Оксана Дмитриева отметила, что в холодное время года квартиры в городе отапливаются неравномерно: у одних слишком жарко, другие замерзают. Проблема обострилась, когда за окном потеплело до +25 градусов, а в некоторых домах забыли отключить батареи.

По мнению Дмитриевой, коммунальные службы в Петербурге не успевают следить за колебаниями погоды. Она считает, что виной всему отсутствие постоянного погодного регулирования.

Еще одна проблема: на последних этажах бывает слишком жарко, а на первых – слишком холодно. Как подчеркнул глава Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук, причина кроется в недоработках УК, которые не делают "промывку". Чиновник предложил универсальное решение обеих проблем – установить на батареях приборы индивидуального учета тепла с погодным регулированием. Это позволит оперативно реагировать на изменения температуры за окном и следить за температурой воздуха в конкретной квартире.

Также на днях жители города пожаловались на позднее окончание отопительного сезона. Когда на улице было до +27 градусов, некоторые горожане буквально жарились в своих квартирах с включенными батареями. По мнению Бондарчука, всему виной действующие федеральные нормативы. По правилам, батареи необходимо отключать в течение 5 дней после того, как на улице потеплело. В этом году лето в городе наступило слишком резко, поэтому коммунальщики не успели отреагировать вовремя. Губернатор города Александр Беглов поручил обратиться в федеральные министерства с просьбой изменить эту норму.

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