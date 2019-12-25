Фонд капремонта сообщил, что надо делать с новыми квитанциями от "Петроэлектросбыта"

В новые квитанции включили графу по оплате взносов за капремонт.

Работники Фонда капитального ремонта пояснили горожанам, что нужно делать с новыми квитанциями от "Петроэлектросбыта", в которых включена графа по оплате взносов за капремонт, передает "КП-Петербург".

Фонд создал группу, которая рассмотрит обращения по каждому платежу. Петербуржцы могут позвонить в справочную по телефону 703-57-01 с девяти утра до шести часов вечера и задать интересующие вопросы. В фонде отметили, что уже поступает много звонков, поэтому дозвониться будет непросто, однако специалисты обещают ответить всем обратившимся.

Уточняется, что большая часть вопросов касается взносов за май, несмотря электричество указано за апрель.

Ранее мы писали, что "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" отменил комиссию за оплату капремонта.

Фото: Piter.tv