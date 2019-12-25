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В "Петроэлектросбыте" попросили позаботиться об экологии и отказаться от квитанций
Сегодня, 10:01
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В "Петроэлектросбыте" попросили позаботиться об экологии и отказаться от квитанций

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Счет можно получать в электронном виде.

В "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" напомнили гражданам о том, что электронный счет от 1 октября 2022 года доступен в личном кабинете, а также призвали отказаться от бумажной квитанции.

Мы подсчитали: для того, чтобы 2,7 млн абонентов ежемесячно получали свои квитанции необходимо переработать более 400 деревьев - целый лес, который дает кров многочисленным (пока) видам животных и птиц!

говорится в сообщении.

Кроме того, по словам компании, одно крупное дерево выделяет столько кислорода, сколько одному человеку нужно для дыхания в сутки. В связи с этим граждан просят сделать выбор в пользу экологии и выбрать получение счета по электронной почте. Это можно сделать в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении "ПСК/ПЭС". 

Напомним, что в 2023 году запланировано ведение единой квитанции ЖКХ . 

Фото: Piter.tv

Теги: квитанция, петроэлектросбыт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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