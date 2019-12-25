"ЕИРЦ Петроэлектросбыт" отменил комиссию за оплату капремонта

С 15 мая 2021 года все взносы в Фонд капитального ремонта через личный кабинет на сайте ikus.pesc.ru, мобильное приложение "ПСК/ПЭС" и центры приема платежей будут приниматься без комиссии.

"ЕИРЦ Петроэлектросбыт" принял решение отменить для граждан Петербурга комиссию при оплате взносов в пользу Фонда капитального ремонта через собственные онлайн-каналы оплаты и Центры приема платежей. Об этом сообщила пресс-служба "ЕИРЦ Петроэлектросбыт"

С 15 мая 2021 года все взносы в Фонд капитального ремонта через личный кабинет на сайте ikus.pesc.ru, мобильное приложение "ПСК/ПЭС" и центры приема платежей будут приниматься без комиссии. Денис Шабарин, генеральный директор "ЕИРЦ Петроэлектросбыт"

В апреле между АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" и НО "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (Фонд) был заключен договор на включение взносов в единый платежный документ, выпускаемый АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт", печать и доставку квитанций, а также прием платежей.

Прием обращений по вопросам начислений взносов продолжает осуществлять Фонд по телефону горячей линии 8 (812) 703-57-01.

Фото: ВКонтакте / АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" (носит иллюстративный характер)