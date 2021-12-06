Более 104,9 тысяч должников стали кандидатами на отключение электроэнергии в Петербурге и Ленобласти

Также клиентам напоминают, что в число мер принудительного взыскания долга входят списание средств с банковских карт и запрет выезда за границу.

В Петербурге и Ленинградской области на данный момент более 104 тысяч клиентов АО "Петербургская сбытовая компания" и АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" имеют задолженность за электроэнергию равную или превышающую 5 тысяч рублей. Эти потребители являются потенциальными кандидатами на отключение ресурса. Об этом сообщила пресс-служба АО "Петербургская сбытовая компания".

Энергетики призывают граждан оперативно рассчитаться со своими долгами и в дальнейшем своевременно оплачивать электроэнергию. Также клиентам напоминают, что в число мер принудительного взыскания долга входят списание средств с банковских карт и запрет выезда за границу.

Оплатить электроэнергию без комиссии можно с помощью Личного кабинета на сайте ikus.pesc.ru и мобильного приложения "ПСК/ПЭС".

Фото: pexels