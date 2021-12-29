430 тысяч петербуржцев получат квитанции от "Петроэлектросбыт" со строчкой "Обращение с ТКО"

Остальным потребителям плата будет включена в иные платежные документы за жилое помещение и коммунальные услуги.

В едином платежном документе за январь 2022 года у жителей 430 тысяч петербургских квартир появится новая строка "Обращение с ТКО" (твердые коммунальные отходы). Плата за обращение с ТКО начисляется АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" на основании договора с АО "Невский экологический оператор" на комплексное обслуживание потребителей, дома которых были переведены на прямые договоры.

Остальным потребителям плата будет включена в иные платежные документы за жилое помещение и коммунальные услуги.

По вопросам начислений за услугу "обращение с ТКО", сформированным в ЕПД от "ЕИРЦ Петроэлектросбыт", можно связаться по телефону горячей линии +7 (812) 303-80-90 или через форму обратной связи на сайте.

Ранее стало известно, что почти 2 тыс. жалоб на мусор оставили петербуржцы за январь.

Фото: Piter.tv