До конца года в Петербурге заменят 60 тыс. электросчетчиков

В Петербурге до конца 2025 года планируется заменить 60 тыс. электросчетчиков. Об этом сообщили в Смольном 4 июня.
За организацию учета в многоквартирных домах с 2020 года начали отвечать энергетики. Обязанность по установке, замене и обслуживанию электросчетчиков перешла к гарантирующим поставщикам электроэнергии, в частном секторе – к сетевым компаниям.
Бесплатной замене подлежат приборы учета, у которых выявлена неисправность или истек межповерочный интервал. В этих случаях жители не несут дополнительных расходов: покупка счетчика, установка и опломбировка выполняются за счет гарантирующего поставщика.
Пресс-служба Смольного
С января 2021 года основной поставщик электроэнергии, АО "Петербургская сбытовая компания", установил свыше 550 тыс. современных устройств.
В случае поломки прибора учета петербуржцы могут оставить заявку на вызов специалиста:
– по телефону "ЕИРЦ СПб": 8 (812) 679-22-22;
– через сервис "Отправить сообщение" на сайте www.eirc.spb.ru;
– лично в Клиентском офисе "ЕИРЦ СПб".
Фото: unsplash
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