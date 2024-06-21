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До конца года в Петербурге заменят 60 тыс. электросчетчиков
Сегодня, 20:37
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До конца года в Петербурге заменят 60 тыс. электросчетчиков

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За организацию учета в многоквартирных домах с 2020 года начали отвечать энергетики.

В Петербурге до конца 2025 года планируется заменить 60 тыс. электросчетчиков. Об этом сообщили в Смольном 4 июня. 

За организацию учета в многоквартирных домах с 2020 года начали отвечать энергетики. Обязанность по установке, замене и обслуживанию электросчетчиков перешла к гарантирующим поставщикам электроэнергии, в частном секторе – к сетевым компаниям. 

Бесплатной замене подлежат приборы учета, у которых выявлена неисправность или истек межповерочный интервал. В этих случаях жители не несут дополнительных расходов: покупка счетчика, установка и опломбировка выполняются за счет гарантирующего поставщика. 

Пресс-служба Смольного 

С января 2021 года основной поставщик электроэнергии, АО "Петербургская сбытовая компания", установил свыше 550 тыс. современных устройств. 

В случае поломки прибора учета петербуржцы могут оставить заявку на вызов специалиста: 

– по телефону "ЕИРЦ СПб": 8 (812) 679-22-22;

– через сервис "Отправить сообщение" на сайте www.eirc.spb.ru; 

– лично в Клиентском офисе "ЕИРЦ СПб". 

Фото: unsplash 

Теги: петербургская сбытовая компания, счетчики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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