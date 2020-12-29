В Красногвардейском районе устранили последствия блэкаута

Специалисты устранили последствия в 19:12.

В субботу, 16 января, в районе шоссе Революции, Маршала Блюхера, Энергетиков и Маршала Тухачевского произошло масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

А квартплату то всё повышают, а коммунальные аварии всяческие продолжаются, и доколе же такие беспорядки безобразничать кто-то будет, как же жить то без веры в светлое будущее негодуют петербуржцы (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.)

В "Ленэнерго" отметили, что свет отключили из-за технологического нарушения на оборудовании 10 кВ. В 19:12 ремонт завершили.

Ранее мы писали, что у офиса "Единой России" в Петербурге задержали активисток "Весны".

Фото: vk.com/spb_today_unreleased