У офиса "Единой России" в Петербурге задержали активисток "Весны"

Участники акции принесли к офису оконные рамы.

В субботу, 16 января, возле петербургского офиса "Единой России" прошла акция в поддержку Азата Мифтахова, сообщил Telegram-канал "Объектив реалий".

Активистки движения "Весна" принесли к офису партии оконные рамы. Акция началась не начавшись: почти сразу к штаб-квартире приехали полицейские, которые арестовали участников акции. Девушкам вменяют часть 2 ст.20.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и несоблюдение противоэпидемических требований.

Напомним, Азата Мифтахова арестовали в 2019 году. Его подозревают в поджоге офиса "Единой России" в Москве.

Ранее мы писали, что прокуратура Москвы предупредила об ответственности за акцию во Внуково.

Фото: Telegram-канал "Объектив реалий"