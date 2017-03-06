В Красногвардейском районе тестируют новую систему "Умная, безопасная школа"

Программу с распознаванием лиц тестируют на базе школы №133.

На базе школы №133 в Красногвардейском районе запустили пилотный проект "Умная, безопасная школа" от ГК "Полифен", сообщили в Смольном.

Система позволяет получать данные о работоспособности всех систем безопасности и управления в режиме 24/7. Проект контролирует и управляет системами безопасности защиты:охранная и пожарная сигнализация, видеонаблюдения, экстренного оповещения, контроля удаленного доступа, распознавания лиц, видеоаналитики и др. На входе работает двух факторная идентификация учащихся и сотрудников: посторонний человек не сможет зайти в школу, поскольку для доступа необходимо иметь не только карту, но и быть в базе данных лиц. С помощью этого ведется подсчет количества человек в школе в текущий момент времени.

Также при возникновении внештатной ситуации, система автоматически уведомляет реагирующие структуры, а при чрезвычайной ситуации разблокируются двери.

Ранее мы писали, что в школе №619 Калининского района открылся кадетский класс МЧС физико-математического профиля.

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