В четверг, 11 июня, стало известно о том, что в Красногвардейском районе сразу шесть улиц ждет новое освещение. Об этом сообщает сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".
Работы ведут на Объездном шоссе и на проспекте Энтузиастов. Также специалисты устанавливают на улицах Белорусская, Бокситогорская, Дегтярева и Крюкова.
По итогам соответствующих работ на этих участках увеличат 21 километр линий электроснабжения. Планируется установить 340 светильников.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге "ТЭК" проведет испытания теплосетей в трех районах.
Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет"
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