По итогам работ будет увеличена надежность 21 километра линий электроснабжения.

В четверг, 11 июня, стало известно о том, что в Красногвардейском районе сразу шесть улиц ждет новое освещение. Об этом сообщает сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Работы ведут на Объездном шоссе и на проспекте Энтузиастов. Также специалисты устанавливают на улицах Белорусская, Бокситогорская, Дегтярева и Крюкова.

По итогам соответствующих работ на этих участках увеличат 21 километр линий электроснабжения. Планируется установить 340 светильников.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге "ТЭК" проведет испытания теплосетей в трех районах.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет"