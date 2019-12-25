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В Красногвардейском районе сразу шесть улиц ждет новое освещение
Сегодня, 11:36
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В Красногвардейском районе сразу шесть улиц ждет новое освещение

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По итогам работ будет увеличена надежность 21 километра линий электроснабжения.

В четверг, 11 июня, стало известно о том, что в Красногвардейском районе сразу шесть улиц ждет новое освещение. Об этом сообщает сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Работы ведут на Объездном шоссе и на проспекте Энтузиастов. Также специалисты устанавливают на улицах Белорусская, Бокситогорская, Дегтярева и  Крюкова.

По итогам соответствующих работ на этих участках увеличат 21 километр линий электроснабжения. Планируется установить 340 светильников.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге "ТЭК" проведет испытания теплосетей в трех районах.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет"

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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