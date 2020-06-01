В Красногвардейском районе снесли четыре автосервиса

Нарушителей нашли на шоссе Революции.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) совместно с Центром повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) снесли четыре автосервиса в Красногвардейском районе. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Нарушителей сотрудники нашли на шоссе Революции, где незаконно размещены четыре павильона автосервиса, ограждения, будки и металлическое строение. Выяснилось, что между городом и общественной организацией действительно был заключен арендный договор под размещение транспорта. Однако организации территория показалась небольшой, поэтому она увеличила ее еще на 1000 квадратных метров.

Ранее организации велели покинуть территорию, однако в установленный срок пользователем территория была освобождена частично. Нарушителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Ранее у семи станций метро Петербурга приостановили незаконную торговлю.

Фото: пресс-служба ККИ