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В Красногвардейском районе снесли четыре автосервиса
Сегодня, 18:02
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В Красногвардейском районе снесли четыре автосервиса

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Нарушителей нашли на шоссе Революции.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) совместно с Центром повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) снесли четыре автосервиса в Красногвардейском районе. Об этом сообщили в пресс-службе комитета. 

Нарушителей сотрудники нашли на шоссе Революции, где незаконно размещены четыре павильона автосервиса, ограждения, будки и металлическое строение. Выяснилось, что между городом и общественной организацией действительно был заключен арендный договор под размещение транспорта. Однако организации территория показалась небольшой, поэтому она увеличила ее еще на 1000 квадратных метров. 

Ранее организации велели покинуть территорию, однако в установленный срок пользователем территория была освобождена частично. Нарушителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Ранее у семи станций метро Петербурга приостановили незаконную торговлю.

Фото: пресс-служба ККИ

Теги: автосервисы, сотрудники кки, шоссе революций
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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