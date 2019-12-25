У семи станций метро Петербурга приостановили незаконную торговлю

Гражданам напомнили, что за самовольное использование участка грозит ответственность.

На этой неделе сотрудники Смольного выявляли объекты незаконной торговли у семи станций метро. Большинство проверок прошли на основании жалоб граждан. Об этом сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом.

Восемь земельных участков было освобождено около станции "Гражданский проспект". Там торговали мобильными телефонами, рыбой, овощами и фруктами. Два павильона пришлось демонтировать.

Четыре незаконных участка обнаружили около "Проспекта Большевиков". Также рейды прошли у "Проспекта Ветеранов", "Площади Мужества", "Ленинского проспекта", "Московской" и "Академической".

В ведомстве сообщили, что в отношении нарушителей возбудили административные производства. Также им придется заплатить за демонтаж торговых объектов.

Фото: пресс-служба ККИ