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У семи станций метро Петербурга приостановили незаконную торговлю
Сегодня, 12:48
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У семи станций метро Петербурга приостановили незаконную торговлю

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Гражданам напомнили, что за самовольное использование участка грозит ответственность.

На этой неделе сотрудники Смольного выявляли объекты незаконной торговли у семи станций метро. Большинство проверок прошли на основании жалоб граждан. Об этом сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом. 

Восемь земельных участков было освобождено около станции "Гражданский проспект". Там торговали мобильными телефонами, рыбой, овощами и фруктами. Два павильона пришлось демонтировать. 

Четыре незаконных участка обнаружили около "Проспекта Большевиков". Также рейды прошли у "Проспекта Ветеранов", "Площади Мужества", "Ленинского проспекта", "Московской" и "Академической". 

В ведомстве сообщили, что в отношении нарушителей возбудили административные производства. Также им придется заплатить за демонтаж торговых объектов. 

Фото: пресс-служба ККИ

Теги: земельный участок, незаконная торговля, торговый павильон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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