Ночью инспекторы ДПС с погоней задержали 17-летнего лихача

У подростка не было водительских прав.

В первом часу ночи в четверг, 8 октября, инспекторы ДПС с погоней задержали водителя-лихача в Красногвардейском районе. По информации отдела пропаганды УГИБДД, полицейские попытались остановить "Опель Вектра", но автомобилист проигнорировал требования инспекторов.

За нарушителем пришлось отправиться следом с сиреной и включенными мигалками, вскоре иномарку остановили у дома №41 по проспекту Энтузиастов. За рулем оказался 17-летний подросток без прав, в отношении которого составили два административных протокола.

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