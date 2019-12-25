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Ночью инспекторы ДПС с погоней задержали 17-летнего лихача
Сегодня, 14:46
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himif

Ночью инспекторы ДПС с погоней задержали 17-летнего лихача

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У подростка не было водительских прав.

В первом часу ночи в четверг, 8 октября, инспекторы ДПС с погоней задержали водителя-лихача в Красногвардейском районе. По информации отдела пропаганды УГИБДД, полицейские попытались остановить "Опель Вектра", но автомобилист проигнорировал требования инспекторов.

За нарушителем пришлось отправиться следом с сиреной и включенными мигалками, вскоре иномарку остановили у дома №41 по проспекту Энтузиастов. За рулем оказался 17-летний подросток без прав, в отношении которого составили два административных протокола.

Ранее мы писали, что неадекватный мужчина на Московском проспекте спровоцировал аварию.

Фото: pixabay

Теги: дпс, погоня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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