Неадекватный мужчина на Московском проспекте спровоцировал аварию

Водителя мотоцикла госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 3 октября около четырех часов вечера на Московском проспекте у дома №28 произошло ДТП.

Сообщается, что неизвестный мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, вышел на регулируемый перекресток и стал размахивать руками. В результате этого водителю "Мерседеса" пришлось применить экстренное торможение. Следовавший сзади водитель мотоцикла среагировать не успел и въехал в иномарку. Водителя мотоцикла госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Фото: Piter.TV