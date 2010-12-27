В Красногвардейском районе запустят новый автобусный маршрут

Интервалы движения на маршруте составит 19-30 минут.

С 14 августа в Красногвардейском районе появится новый автобусный маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

Известно, что маршрут соединит ЖК "Цветной город" и "Новая Охта" со станцией метро "Гражданский проспект". Помимо этого автобус будет следовать до социальных объектов и торгово-развлекательных комплексов.

Маршрут автобуса будет выглядеть следующим образом: "Проспект Культуры" – Суздальский проспект – улица Демьяна Бедного – Тимуровская улица – улица Ушинского – проспект Просвещения – станция метро "Гражданский проспект" – улица Руставели – Токсовская улица – Муринская дорога – Васнецовский проспект – конечная остановка "Челябинская улица, 159".

Временно, в целях безопасности пассажирских перевозок и на период проектирования и строительства светофорного поста на пересечении Муринской дороги и Пискарёвского проспекта, автобусы при следовании в сторону ЖК "Цветной город" будут делать заезд на Пискарёвский проспект,

– говорится в сообщении КТИ

От конечной остановки "Проспект Культуры" автобус будет отъезжать в 6:00 и 0:15, а от конечной остановки "Челябинская улица, 159" в 5:30 и 0:20. Интервалы движения на маршруте составит 19-30 минут.

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Фото: КТИ