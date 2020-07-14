Автобусный маршрут №185 усилен в Петербурге

Теперь улучшены транспортные связи между Ладожским вокзалом, Выборгским и Петроградским районами.

В Петербурге улучшили транспортные связи между Ладожским вокзалом, Выборгским и Петроградским районами, а именно – станции метро "Ладожская" с "Лесной", "Петроградской" и "Чкаловской", сообщили в городском комтрансе.

Так, с прошлой недели усилен автобусный маршрут №185. Теперь на линии по будням работают 22 транспортных средства, по выходным – 17 машин, совершая 264 рейса и 183 рейсов соответственно.

Интервал в будние дни сократился утром до 5-8 минут, а вечером – до 6-10 минут.

Ранее мы рассказывали о том, что на маршрут №565 Кировск — Петербург вышли 12 новых автобусов большого класса.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)