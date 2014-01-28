На маршруте будут работать автобусы марки "ЛиАЗ" большого класса не позднее 2023 года выпуска.

Кировский район зашел в транспортную реформу на месяц раньше срока: сегодня на маршрут №565 Кировск-Петербург вышли 12 новых автобусов большого класса производства Ликинского автобусного завода.

Как рассказали в региональной администрации, на маршруте будут работать автобусы марки "ЛиАЗ" большого класса не позднее 2023 года выпуска. Все автобусы низкопольные и приспособлены для обслуживания маломобильных пассажиров, оборудованы стационарными валидаторами, камерами видеонаблюдения снаружи и внутри салона, системами автоматического подсчета пассажиропотока и кондиционером.

В рамках транспортной реформы, которая затронет более 90 смежных межрегиональных и межмуниципальных автобусных маршрутов, будет заменено почти 500 автобусов.

Ранее стало известно, что новые автобусы китайского производства запустят от Петербурга до Соснового Бора.

Фото: правительство Ленобласти