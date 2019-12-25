В Красногвардейском районе построят Татарский культурно-деловой центр

Он появится на территории, ограниченной Ириновским проспектом, Бокситогорской улицей, Объездным шоссе и береговой линией реки Охты.

На рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства принято решение об изменении разрешенного вида использования земельного участка в Красногвардейском районе. Речь идет о территории, ограниченной Ириновским проспектом, Бокситогорской улицей, Объездным шоссе и береговой линией реки Охты. Именно там Татарская национально-культурная автономия Петербурга "Дуслык" намерена построить Татарский культурно-деловой центр. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-служба администрации губернатора города.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга

В центре появятся концертный и выставочный залы, конференц-зал, танцевальный и спортивный залы, гараж и библиотека. Возводить объект будут за счет бюджета республики Татарстан и внебюджетных источников. Чтобы передать участок инвесторам, для начала необходимо изменить разрешенный вид использования.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга

Ранее стало известно, что "Арт-станция" у крейсера "Аврора" откроется в апреле 2022 года.

Главное фото: Piter.TV