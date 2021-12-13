"Арт-станция" у крейсера "Аврора" откроется в апреле 2022 года

Полноценно запустится же проект летом.

У крейсера "Аврора" на Пеньковой улице появится центр современного искусства "Арт-станция". В тестовом режиме пространство откроется в апреле 2022 года, запустится же проект летом. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал автор проекта, художник Алексей Сергиенко.

Как рассказал Сергиенко, на сегодня осталось подвести отопление и провести водоснабжение. Вода в центре должна появиться в ближайший месяц, а вот на работы, связанные с отоплением, уйдет много времени.

Напомним, в начале прошлого года петербургский Центр поддержки искусств, руководителем которого и является Алексей Сергиенко, на 10 лет арендовал у города территорию в 1,2 гектара. Вместе с землей Центру достался и комплекс зданий, общая площадь которого составляет порядка 3 тысяч квадратных метров. Руководство Центра уже провело ремонтно-реставрационные работы, в настоящее время территорию адаптируют под будущее пространство.

Ранее стало известно, что Центр Курёхина за 3,8 млрд рублей построят реставраторы библиотеки Маяковского.

Фото: artstationrussia.com