Группы "НОМ" и "Громыка" выступят на "Хрониках мультреализма" в Выборге

"Колдовские художники" посетят Выборг с выставкой

10 мая в Центре современного искусства в Выборге состоится открытие выставки арт-группы "Колдовские художники" под общим названием "Хроники мультреализма". Различные проекты под эгидой арт-объединения представят гостям выставки картины и арт-объекты, а в сопроводительной программе значатся мастер-классы и кинопоказы. 10 мая в рамках программы выступит группа "НОМ", 15 - группа "Громыко" со своими лучшими вещами. Начало каждого концерта - в 19 часов.

Отдельного упоминания в программе удостоено женское арт-объединение "Свиное вымя", а среди участников выставки - Николай Васильев, Николай Копейкин, Вася Ложкин, Василий Голубев, Михаил Рубцов, Владимир Медведев, Андрей Люблинский, Павлик Лемтыбож, Андрей Кагадеев, Кирилл Миллер, Михаил Гавричков, Виктор Пузо, Алексей Хацкевич, Евгений Бутенко, Евгений Родионов, Юляша Срульнег, Алина Копейкина, Елизавета Бенк.

Художественная секта "Колдовские художники" была образована в Петербурге в 2002 году. В 2016 году КОЛХУИ открыли свою выставочную площадку - Галерея "Свиное рыло". Помимо изобразительного искусства участники группировки занимаются музыкой (группа "НОМ"), кинематографом ("НОМФИЛЬМ") и литературой. Работы участников арт-группы хранятся и экспонируются более чем в 30 музеях России и зарубежья.

Недавно стало известно о первом мотофестивале, который состоится в Выборге с 23 по 25 июля.