Мотофестиваль в Выборге станет частью "Серебряного ожерелья России"

Первый байкерфест BALTIC RALLY пройдет под патронажем губернатора Ленобласти.

С 23 по 25 июля при поддержке Правительства Ленинградской области в Выборге пройдет первый международный мотофестиваль Baltic Rally. Личное участие в подготовке принимает и губернатор региона Александр Дрозденко, известный своей любовью и интересом к мотоциклам. 24 июля глава области планирует поучаствовать в мотопараде "До государственной границы", старт которому будет дан на Красной площади.

Программа фестиваля будет включать в себя выступления музыкантов, проведение конкурсов и мастер-классов, розыгрыш нового мотоцикла BMW F 310 GS. Гости фестиваля смогут посетить экспозиции и интерактивные тематические площадки. На базе фестиваля также предполагается положить начало долгосрочным партнерским отношениям в различных сферах на благо туристической отрасли региона. Для этого будут организованы специальные помещения для деловых встреч и переговоров.

Ожидается, что фестиваль удачно впишется в межрегиональный туристический маршрут "Серебряное ожерелье России", по-новому представив Выборг на карте историко-культурного наследия страны. Все мероприятия программы можно будет посещать и взрослым, и детям.

Недавно в Выборге прошла пресс-конференция, посвященная новому туристическому сезону.

Фото: страница Baltiс Rally в соцсети ВКонтакте