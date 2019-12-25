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В Красногвардейском районе появилась инсталляция победы над коронавирусом
Сегодня, 13:35
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nadezhda_sib

В Красногвардейском районе появилась инсталляция победы над коронавирусом

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Автор надеется, что с помощью научных достижений удастся победить вирусную инфекцию.

На территории молодежного центра "Квадрат" в Красногвардейском районе Петербурга появился памятник победы над коронавирусом. Его автором стал художник Alex Ko.

Концепт инсталляции ― заключение коронавируса под стражу. Заперев его в железной клетке, мы предотвратим его железное перемещение.

подписал работу автор. 

Инсталляцию вирусной инфекции поставили на пьедестал с надписью "COVID-19 2019-2020".

Ранее Piter.TV рассказал о том, что 4 художника создали свою "Групповую выставку" в Петербурге. 

Фото: alex_ko_art / Instagram 

Теги: инсталляция, коронавирус, памятник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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