В Красногвардейском районе появилась инсталляция победы над коронавирусом

На территории молодежного центра "Квадрат" в Красногвардейском районе Петербурга появился памятник победы над коронавирусом. Его автором стал художник Alex Ko.
Концепт инсталляции ― заключение коронавируса под стражу. Заперев его в железной клетке, мы предотвратим его железное перемещение.
подписал работу автор.
Инсталляцию вирусной инфекции поставили на пьедестал с надписью "COVID-19 2019-2020".
Ранее Piter.TV рассказал о том, что 4 художника создали свою "Групповую выставку" в Петербурге.
Фото: alex_ko_art / Instagram
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