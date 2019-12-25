4 уличных художника создали свою "Групповую выставку" в Петербурге. Слово авторам

Помещение в общественном пространстве "Линии" 22 августа объединило четырех художников: gypsy vova, Романа amkie, Дениса tvore3 и Андрея yendar23.

Результатом объединения творцов стала выставка с актуальными стрит-артами, яркими граффити, сюрреалистичными образами и графическими портретами узнаваемых лиц.

На выставке представлен мой новый цикл "Веселые картинки". Идея цикла — отображение игры слов в изображениях. Своим творчеством я стараюсь спровоцировать зрителя на эмоции. Вдохновение беру от харизматичных людей, с которыми общаюсь

Концепция моего творчества: "мир идей и мир вещей". Мои работы как бы недоделанные, то, что не вместилось — мир идей. Мир вещей — то, что я нарисовал, мое видение. Каждый зритель дополняет картину своей эмоцией и мыслью. Я могу дать только первое зерно. Эта идея проходит красной линией через все мое творчество на данном этапе

Идея моего искусства — "многоэмоциональность". Мой стиль "psycho" — это непонятные портреты людей, которые немного склонны к психическим направлениям. Несколько глаз, ртов, носов как раз создают многоплановость

Мой собственный визуальный язык: специализация на графике, работа больше с линией, чем с пятном.

Порой достаточно одной фразы, чтобы человек зацепил меня, чтобы я стал изучать и рисовать его портрет. Александр Невзоров, например, меня зацепил нестандартным мышлением.

Однако я не зацикливаюсь на стилистике, не ограничиваю творчество определенным посылом.

Я не особо верю во вдохновение, ведь главное: постоянная работа. Если ты просто остановишься и будешь ждать вдохновения, ты ничего не добьешься. То, что художники все сидят и ждут прихода музы ­— большое заблуждение, я считаю.

Мы старались подобрать для выставки разные стили, чтобы показать видение различных художников на актуальное искусство

— Андрей Владимиров, yendar23.