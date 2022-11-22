В Красногвардейском районе откроется 9 медицинских учреждений до конца 2023 года

Новые офисы врачей появятся в микрорайонах жилой застройки.

В среду, 21 июня, в администрации Красногвардейского района рассказали о строительстве новых медицинский учреждений до конца этого года. В некоторых из них завершатся ремонтные работы.

В частности, поликлиника №18, часть поликлиники №11 и Центр Здоровья откроются после проведения капитального ремонта в рамках Национального проекта "Здравоохранение" по программе модернизации первичного звена.

Новые офисы врачей появятся в микрорайонах жилой застройки. Так, сегодня на Бокситогорской улице в ЖК "Охта-хаус" открылся офис-врача педиатра, где квалифицированную медицинскую помощь смогут получать около 2000 детей. До конца года в районе откроются еще 4 офиса врачей и для взрослых, и для детей.

При поддержке Петербурга к 2024 году мы планируем открыть офисы врачей-терапевтов на Лагоды и на Северном проспекте, детский и взрослый офисы врачей на Пейзажной, 18 поликлинику, диабетологический центр, частично 11 поликлинику и Центр Здоровья – то есть еще восемь объектов. Евгений Разумишкин, глава администрации Красногвардейского района

Ранее мы сообщали о том, что ремонт поликлиники в Калининском районе оценили в 280,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV