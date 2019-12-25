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В Красногвардейском районе ограничат проезд до 19 ноября
Сегодня, 15:57
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smirenny

В Красногвардейском районе ограничат проезд до 19 ноября

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Речь идет о проезде по Волго-Донскому проспекту от съезда на Шафировский проспект.

Со вторника, 22 сентября, в Красногвардейском районе ограничат движение из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в ГАТИ.

Так, до 19 ноября водители должны заранее выбирать пути объезда, потому как движение будет ограничено по Волго-Донскому проспекту от съезда на Шафировский проспект до дороги в Рыбацкое.

Кроме того, с 22 сентября по 11 октября поэтапно будут ограничивать и закрывать проезд по Репищевой улице от Новосельковской улицы до Вербной улицы в Приморском районе. 

Ранее мы писали, что от Софийской развязки до вантового моста на КАД перекроют для движения две полосы.

Фото: Piter.TV

Теги: ограничение движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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