От Софийской развязки до вантового моста на КАД перекроют для движения две полосы

Сроки окончания работ может скорректировать погода.

На КАД от развязки с Софийской улицы до Большого Обуховского моста временно перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Работы будет проходить с 21 сентября по 5 октября на третьей и четвертой полосе. На трассе будут ликвидировать колейность. Скорость движения на первой и второй полосе ограничат до 50 км/час.

Ремонт будет производиться в круглосуточном режиме. Водителей предупреждают о том, что из-за погодных условий сроки окончания работ могут быть скорректированы.

Утром в понедельник Петербург сковали пробки в 7 баллов.

Фото: ФКУ "Упрдор Северо-Запад"