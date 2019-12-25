Утром в понедельник Петербург сковали пробки в 7 баллов 

Самая огромная пробка собралась на внутреннем кольце КАД перед Обухово.

В понедельник, 21 сентября, в Северной столице наблюдается плотное движение. Сервис Яндекс.карты оценивает ситуацию на дорогах в 7 баллов.

Самая большая пробка собралась в центре Петербурга. Там водители не могут проехать по Народной улице и КАД, также затруднен проезд по проспекту Большевиков. Плотное движение наблюдается и на Октябрьской набережной.

"Красные участки" также можно наблюдать у станции метро "Новочеркасская". Там водители жалуются, что стоят в пробке около 20 минут.

Помимо прочего, проезд затруднен на перекрестках Испытателей, Энгельса, 2-го Муринского, Большого Сампсониевского и Светлановского. Также наблюдается транспортный коллапс возле станции метро "Электросила", там стоит Московский проспект и Благодатная улица.

Проезд осложняют ремонтные работы на КАД.

Ранее мы сообщали о том, что три самолета вылетят из Пулково с опозданием.

Фото:яндекс.карты