Три самолета вылетят из Пулково с опозданием

В понедельник, 21 сентября, в аэропорту Пулково задержаны три рейса по российским направлениями. Информация появилась на онлайн-табло воздушной гавани.
В 6:00 из Петербурга должен был отправиться самолет "Уральских авиалиний" в Сочи. Рейс отправится в путь через два часа. В 10:20 до Анапы из Пулково должен был вылететь борт авиакомпании "Россия", но теперь он полетит в 11:20. "Уральские линии" также не полетят в 14:20 в Симферополь, самолет придется ждать до 15:55.
О причинах задержек не сообщается. Все остальные рейсы отправятся по расписанию.
В Петербурге поставят мировой рекорд по трек-пулу в Пулково.
Фото: Piter.TV
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