Бар в Красногвардейском районе закрылся после предупреждения Роспотребнадзора

Заведение должно было временно приостановить работу из-за карантина.

Представители администрации Красногвардейского района вместе с сотрудниками Роспотребнадзора организовали внеплановую проверку закрытия заведений общепита в районе. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Открытым заведение оказался бар "РосАл" на Муринской дороге, 78. Несмотря на ранее введенные губернатором меры по борьбе с коронавирусом, заведение продолжило работать. Кроме того, алкоголь продавался даже в ночное время.

После официального письма руководству от администрации Красногвардейского района бар прекратил свою работу, это подтвердила еще одна проверка.

Отметим, что о работе некоторых нарушителей сообщали петербуржцы.

Накануне Piter.TV сообщил о том, что владельцев кальянной в Петербурге ждет уголовное дело за нарушение карантина.

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