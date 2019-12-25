Владельцев кальянной в Петербурге ждет уголовное дело за нарушение карантина

Правоохранители обнаружили открытую кальянную на улице Кораблестроителей. Теперь владельцев ждет уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
В понедельник, 30 марта, сотрудники полиции наведались в заведение и составили административный протокол за нарушение законодательства. Кальянная должна была быть закрыта в связи с ограничительными мерами в рамках борьбы с распространением коронавируса.
На следующий день, 31 марта, полицейские вернулись проверить, было ли исполнено предписание. Однако оказалось, что заведение продолжило работу.
Материалы по данному факту передали в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье 238 УК РФ.
Кроме того, в заведении хранился алкоголь с нарушением норм действующего законодательства.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что за минувшие выходные были выявлены 111 нарушителей.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
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