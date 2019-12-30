В Красногвардейском районе на парковке горел автомобиль

Рано утром 9 января в Красногвардейском районе Петербурга горел автомобиль. В сети появилось видео с места происшествия.
Инцидент произошел на парковке у дома №13 на улице Маршала Тухачевского. На месте ЧП работали пожарные. Они оперативно ликвидировали возгорание и потушили пылающую машину.
Причины случившегося выясняются. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее мы писали, что молодые люди жарили шашлык на балконе дома на Карпинского.
Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Рита Юмартова
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