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В Красногвардейском районе на парковке горел автомобиль

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Возгорание ликвидировали спасатели.

Рано утром 9 января в Красногвардейском районе Петербурга горел автомобиль. В сети появилось видео с места происшествия.

Инцидент произошел на парковке у дома №13 на улице Маршала Тухачевского. На месте ЧП работали пожарные. Они оперативно ликвидировали возгорание и потушили пылающую машину.

Причины случившегося выясняются. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что молодые люди жарили шашлык на балконе дома на Карпинского.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Рита Юмартова

Теги: возгорание, горящий автомобиль, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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