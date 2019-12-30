Молодые люди жарили шашлык на балконе дома на Карпинского

Поздно вечером 8 января жители Калининского района решили весьма необычно проводить уходящие праздники, приготовив на балконе шашлык. Об этом сообщается в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".
Открытый огонь заметили на втором этаже дома №28/4 на улице Карпинского. Очевидцы приняли его за пожар и вызвали спасателей. Позже выяснилось, что компания молодых людей поставила на балконе мангал и жарила на нем шашлыки.
Дальнейшие обстоятельства случившегося в настоящий момент неизвестны. В противопожарной службе заявили, что разберутся с этим делом.
Ранее мы писали, что в Ленобласти сгорел жилой дом из-за запущенного фейерверка.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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