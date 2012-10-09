В Красногвардейском районе может появиться парк Русского авангарда

Появление парка возможно в рамках культурного маршрута "Тропа Малевича".

В четверг, 6 июня, в Красногвардейском районе предложили создать парк Русского авангарда. Инициатором выступила ученый секретарь Совета по наследию Союза архитекторов России, президент АНО "Малевич-Сколково" Ирина Звика во время лекции в Центре компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды Петербурга. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

В 30-е годы XX века авангардист Казимир Малевич сотрудничал с Красным театром, работал руководителем экспериментальной лаборатории при Русском музее, трудился над портретами вплоть до своей смерти в 1935 году. Поэтому Петербург включен в культурный маршрут "Тропа Малевича". В него входят места, связанные с жизнь и творчеством художника, Москва, Витебск, Варшава, Киев и даже Лондон и Берлин.

По словам Ирины Завик, в Петербурге есть два места, которые входят в маршрут. Первое - Музей стрит-арта Петербурга, он "достойно представляет искусство авангарда". С помощью постоянной выставки они смогут подобраться к "Тропе Малевича". Второе – создать парк Русского авангарда, который предлагают разбить недалеко от Музея стрит-арта.

Ранее Piter.tv писал, что новый парк планируют построить на набережной Макарова в Петербурге. Авторы идеи уже опубликовали эскизы проекта парка "Заросли".

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