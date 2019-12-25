В Красногвардейском районе поймали воришек люков

В понедельник, 5 октября, в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о пойманных на Шафировском проспекте ворах. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, двое граждан похитили несколько десятков люков.
Отмечается, что люками оказался забит багажник и салон "Форд Фокуса", на котором разъезжали злоумышленниками. Ворами оказались неоднократно судимые ранее мужчина и женщина 27 лет.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы рассказывали, что на станции "Сортировочная" украли более 800 кг железнодорожных деталей.
Фото: Piter.TV
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