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В Красногвардейском районе поймали воришек люков
Сегодня, 9:48
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himif

В Красногвардейском районе поймали воришек люков

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Автомобиль злоумышленников был забит награбленным.

В понедельник, 5 октября, в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о пойманных на Шафировском проспекте ворах. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, двое граждан похитили несколько десятков люков.

Отмечается, что люками оказался забит багажник и салон "Форд Фокуса", на котором разъезжали злоумышленниками. Ворами оказались неоднократно судимые ранее мужчина и женщина 27 лет. 

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что на станции "Сортировочная" украли более 800 кг железнодорожных деталей.

Фото: Piter.TV

Теги: кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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