В Красногвардейском районе до конца года отремонтируют 109 домов

До конца этого года в Красногвардейском районе отремонтируют 109 домов и заменят 190 лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
Специалисты проведут 153 вида работ на 190 районных объектах. Стоимость самих работ оценивается в более 1 миллиарда 323 миллионов рублей. Объем финансирования в два раза больше, чем в прошлом году.
На сегодня работы по ремонту систем теплоснабжения выполнены на 76%, фасадов – на 73% и кровли – на 42%.
Ранее мы писали, что в Большом Ильинском саду продолжается установка наружного освещения.
Фото: Piter.tv
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