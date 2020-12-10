В Красногвардейском районе до конца года отремонтируют 109 домов

В последний раз ремонт домов осуществлялся в прошлом году.

До конца этого года в Красногвардейском районе отремонтируют 109 домов и заменят 190 лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Специалисты проведут 153 вида работ на 190 районных объектах. Стоимость самих работ оценивается в более 1 миллиарда 323 миллионов рублей. Объем финансирования в два раза больше, чем в прошлом году.

На сегодня работы по ремонту систем теплоснабжения выполнены на 76%, фасадов – на 73% и кровли – на 42%.

Ранее мы писали, что в Большом Ильинском саду продолжается установка наружного освещения.

Фото: Piter.tv