В этом году сад будут освещать 30 уличных фонарей и опоры с прожекторами.

В Большом Ильинском саду продолжается установка наружного освещения. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГКУ "Управление заказчика".

В настоящее время специалисты ведут работы по разработке траншеи для прокладки кабельной линии, длина которой составляет 1 км. Для монтажа опор наружного освещения в Большом Ильинском саду уже установили 28 закладных деталей фундаментов. В этом году сад будут освещать 30 уличных фонарей и опоры с прожекторами для детских площадок и пешеходных дорожек.

Большой Ильинский сад расположен между рекой Охтой, улицей Потапова и шоссе Революции в Красногвардейском районе.

Ранее мы писали, что ГАТИ выдала разрешение на установку наружного освещения на Марсовом поле.

Фото: ВКонтакте / Красногвардейский район Санкт-Петербурга; archimetal.ru