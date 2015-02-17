В Красногвардейском районе избавились от семи свалок

В прокуратуре перечислили адреса, по которым располагались свалки.

В Красногвардейском районе ликвидировали 7 несанкционированных свалок после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 8 ноября.

Прироохранная прокуратура обязала через суд районную администрацию избавиться от мусора. Свалки находились по следующим адресам:

— около Шафировского проезда при заезде на КАД в сторону проспекта Косыгина;

— около Шатерной улицы, 6;

— около Индустриального проспекта, 70;

— между домами №63 и №67 на Индустриальном проспекте;

— около дома №9Б на Ириновском проспекте;

— около дома №60А на Объездном шоссе;

— у реки Охты около Капсюльного шоссе;

После вынесения решения суда прокуратура провело, как соблюдаются требования. Свалки были ликвидированы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный оштрафовал на полмиллиона компанию за свалку из бетонных изделий на Маршала Блюхера.

Фото из архива Piter.TV