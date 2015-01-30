Смольный оштрафовал на полмиллиона компанию за свалку из бетонных изделий на Маршала Блюхера

Отходы относились к III - IV классам опасности.

Компанию, которая устроила несанкционированную свалку на Маршала Блюхера у дома №12, оштрафовали на 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию и охраны окружающей среды.

На участке площадью более 8 тыс. квадратных метров лежал лом черных и цветных металлов, бетонные изделия, конструкции после сноса и разборки зданий. Отходы относились к III - IV классам опасности, то есть умеренно опасным и малоопасным. Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценили в 73 млн рублей.

Материалы дела направили в природоохранную прокуратуру Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Московском районе ликвидировали свалку около железной дороги.

Фото: ВКонтакте / Кушелевка. Социальные вопросы