Смольный оштрафовал на полмиллиона компанию за свалку из бетонных изделий на Маршала Блюхера

Компанию, которая устроила несанкционированную свалку на Маршала Блюхера у дома №12, оштрафовали на 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию и охраны окружающей среды.
На участке площадью более 8 тыс. квадратных метров лежал лом черных и цветных металлов, бетонные изделия, конструкции после сноса и разборки зданий. Отходы относились к III - IV классам опасности, то есть умеренно опасным и малоопасным. Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценили в 73 млн рублей.
Материалы дела направили в природоохранную прокуратуру Петербурга.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Московском районе ликвидировали свалку около железной дороги.
Фото: ВКонтакте / Кушелевка. Социальные вопросы
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