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Смольный оштрафовал на полмиллиона компанию за свалку из бетонных изделий на Маршала Блюхера
Сегодня, 17:55
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Смольный оштрафовал на полмиллиона компанию за свалку из бетонных изделий на Маршала Блюхера

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Отходы относились к III - IV классам опасности.

Компанию, которая устроила несанкционированную свалку на Маршала Блюхера у дома №12, оштрафовали на 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию и охраны окружающей среды.

На участке площадью более 8 тыс. квадратных метров лежал лом черных и цветных металлов, бетонные изделия, конструкции после сноса и разборки зданий. Отходы относились к III - IV классам опасности, то есть умеренно опасным и малоопасным. Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценили в 73 млн рублей. 

Материалы дела направили в природоохранную прокуратуру Петербурга. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Московском районе ликвидировали свалку около железной дороги. 

Фото: ВКонтакте / Кушелевка. Социальные вопросы

Теги: свалка, штраф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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