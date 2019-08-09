В Красногвардейском районе ДТП: одну из машин "отбросило" к остановке

О пострадавших пока никакой информации нет.

В пятницу, 9 августа, в Красногвардейском районе столкнулись две легковушки. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на углу Апрельской улицы и проспекта Металлистов. По словам корреспондента, из-за удара одна из машин вылетела на пешеходную зону.

Одну машину от удара отбросило на тротуар к остановке отметил он

О пострадавших пока никакой информации нет. На кадрах видно, что машины изрядно пострадали во время ДТП: разбит бампер, капот, выбиты стекла. Части от автомобилей лежат на асфальте.

На месте работают соответствующие службы.

Ранее мы сообщали о том, что две легковушки столкнулись на перекресте улиц Летчика Паршина и Парашютной.

Видео:Piter.TV