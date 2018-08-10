В Красногвардейском районе 1 сентября откроется новая школа

Она рассчитана на 450 учащихся.

С 1 сентября в Красногвардейском районе начнет работать новая школа. Об этом 1-го июля сообщила пресс-служба комитета по строительству.

Стало известно, что Служба Государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга одобрила работу застройщика ООО "Потенциал". Общеобразовательная школа сможет принять 450 учащихся.

Кроме учебных классов в новом здании есть два плавательных бассейна для обучения детей младшего и среднего возраста, кабинеты для творчества. Около школы оборудовали большую спортивную зону с футбольным полем.

Образовательное учреждение находится на территории жилого комплекса "ЗимаЛето" на пр. Энергетиков, дом 9, корпус 5, строение 1.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что девочка-подросток отравилась неизвестным веществом на пляже в Красном Селе.

Фото: gov.spb.ru