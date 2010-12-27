Девочка-подросток отравилась неизвестным веществом на пляже в Красном Селе

Её состоянии оценивают как очень тяжёлое.

В 5-ой детской горбольнице реанимируют двенадцатилетнюю девушку, которую 1 июля обнаружили на пляже Безымянного озера в Красносельском районе Петербурга. Её госпитализировали с предварительным диагнозом "отравление неизвестным веществом", сообщила "Фонтанка.ру".

Девушку обнаружил мужчина. По его словам, она шла по пляжу и часто падала. Рядом с ней находилась сверстница в нетрезвом состоянии, которая позже рассказала полицейским, что пострадавшая выпила самогон на спор.

Мужчина вызвал скорую помощь и дождался медиков. Девушку сразу поместили в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что молодой человек попал в больницу после драки со школьником.

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